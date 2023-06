Remonty ulic we Włocławku w czerwcu 2023. Zamkną nam cztery ulice [zdjęcia]

Tak we pierwszej połowie 2023 roku we Włocławku przebiegały remonty ulic: Broniewskiego, Lipnowskiej, Wilgi, 14 Pułku Piechoty. Zdjęcia google street ulic, które czeka jeszcze remont - Ulica Broniewskiego.

Od początku 2023 roku we Włocławku zakończyły się prace remontowe na ulicy 14 Pułku Piechoty i Wilgi. W lutym 2023 zamknięto ulicę Lipnowską, nie pojedziemy również Szosą Brzeską na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Falbanka. Ruszyła również budowa trasy średnicowej we Włocławku. Skrzyżowanie Kaliska - Broniewskiego - Prusa we Włocławku zostało zamknięte. W czerwcu w związku z zaplanowanymi na rok 2023 remontami nawierzchni zamknięte zostaną kolejne ulice: Polskiego Czerwonego Krzyża, Jesionowa i Bukowa. Które jeszcze ulice w mieście są przewidziane do remontu w 2023 roku? Szczegóły, zdjęcia.

W czerwcu 2023 roku we Włocławku rozpocznie się remont kolejnych czterech ulic

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku w poniedziałek (19 czerwca) poinformował w wykazie utrudnień, że od 20 czerwca zamknięta zostanie ul. Sadowa. W kolejnych dniach zamknięte dla ruchu zostaną również ulice: Polskiego Czerwonego Krzyża, Jesionowa i Bukowa. ul. Sadowej na odcinku od ul. Bukowej do Pl. Kolanowszczyzna – planowane jest zamknięcie ulicy od dnia 20.06.2023 roku w związku z rekonstrukcją nawierzchni jezdni - orientacyjna wartość zamówienia - 245 000,00 złotych.

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża na odcinku od Pl. Staszica do ul. Reymonta – zamkniecie ulicy od dnia 21.06.2023 roku w związku z rekonstrukcją nawierzchni jezdni - orientacyjna wartość zamówienia - 178 000,00 złotych.

ul. Jesionowej na odcinku od ul. Polskiego Czerwonego Krzyża do ul. Jagiellońskiej – zamkniecie ulicy od dnia 21.06.2023 roku w związku z rekonstrukcją nawierzchni jezdni - orientacyjna wartość zamówienia - 208 000,00 złotych.

ul. Bukowej na odcinku od ul. Św. Antoniego do ul. Chmielnej - zamkniecie ulicy od dnia 26.06.2023 roku w związku z rekonstrukcją nawierzchni jezdni - orientacyjna wartość zamówienia - 142 000,00 złotych.

W tych miejscach trwają remontu i przebudowy dróg we Włocławku

Przypomnijmy, iż w związku z budową drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe we Włocławku od 13 lutego do 31 lipca 2023 roku, nie pojedziemy Szosą Brzeską na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Falbanka. Objazd wyznaczono ulicami: Wiejską, Zgodną i Fredry. Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wiejska – Zgodna – Gajowa do dnia 31.07.2023r. w związku z wyznaczeniem objazdu na czas budowy drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe. Od granicy miasta do ul. Wiejskiej – zmiana w organizacji ruchu : ruch wahadłowy od dnia 12.06.2023r.

Na Południu ruszyła również budowa trasy średnicowej we Włocławku. Od poniedziałku,12 czerwca 2023 roku, skrzyżowanie ulic: Kaliska - Broniewskiego - Prusa we Włocławku zostało zamknięte dla ruchu. Zamknięcie jest planowane do 26 grudnia 2023 roku.

W lutym 2023 roku rozpoczął się remont ulicy Lipnowskiej. Ulica jest zablokowana od skrzyżowania z ulicą Obrońców Wisły 1920 roku do skrzyżowania Lipnowskiej z Dobrzyńską. Główny objazd dla wszystkich pojazdów odbywa się drogą krajową nr 67, czyli aleją księdza Jerzego Popiełuszki. Ulica Lipnowska ma pozostać zamknięta do końca roku 2023.

Te ulice są jeszcze w planach do wyremontowania w 2023 roku

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku opublikował 27 stycznia 2023 roku „Plan postępowania o udzieleniu zamówień na rok 2023” w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przedmiotami zamówień na rok 2023 są poza już zrealizowanym rekonstrukcje jezdni na ulicach:

Okrężnej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Stodólnej - orientacyjna wartość zamówienia - 996 000,00 złotych

Stodólnej od ulicy Celulozowej do ulicy Okrężnej - orientacyjna wartość zamówienia - 550 000,00 złotych

Reja - orientacyjna wartość zamówienia - 227 000,00 złotych

Paderewskiego - orientacyjna wartość zamówienia - 90 000,00 złotych

Utrudnienia w ruchu we Włocławku (19.06.2023)

Zwężenia jezdni: ul. Żurawia 33 – jezdnia,

ul. Kujawska 18 – jezdnia,

ul. Leśna/ul. Żelazne Wody 41 – jezdnia,

Al. Kazimierza Wielkiego – jezdnia,

ul. Graniczna – jezdnia,

ul. Płocka 109-111 – jezdnia,

ul. Zachodnia/ul. Dobra – jezdnia,

ul. Stodólna 22- jezdnia, chodnik. Zwężenia chodników: ul. 3 Maja 18 – chodnik,

ul. Wiejska / ul. Zgodna – ścieżka rowerowa, pas zieleni,

ul. Barska 91 - pas zieleni,

ul. Gałczyńskiego 4 – chodnik,

ul. Wieniecka 46 – pas zieleni,

ul. Płocka 53 – chodnik,

ul. Paprocia 149 – pas zieleni,

ul. Okrzei na wysokości budynku KSW – pas zieleni,

ul. Leśna 12 – chodnik,

ul. Chocimska – chodnik, pas zieleni,

ul. Bagienna – pas zieleni,

ul. Piaski 8 – chodnik, pas zieleni,

ul. Wyszyńskiego 27 – chodnik, pas zieleni,

ul. Okrzei 94 – chodnik, pas zieleni. Zamknięcia jezdni: Szosa Brzeska na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Falbanka – zamknięcie w związku z budową drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe – przewidywany czas zamknięcia do dnia 31.07.2023 r. Objazd wyznaczono przez ulicę Wiejską, Zgodną i Fredry.

ul. Lipnowska na odcinku od ul. Chełmickiej (łącznie z zamknięciem skrzyżowania ulic Lipnowska – Cysterska – Obrońców Wisły 1920 roku) do ul. Dobrzyńskiej – zamknięcie ulicy w związku z przebudową drogi – przewidywany czas zamknięcia do dnia 31.12.2023 r.

ul. Kaliska/ ul. Broniewskiego– zamknięcie skrzyżowania od 12.06.2023r. w związku z budową trasy średnicowej

ul. P.C.K. – zamkniecie ulicy od dnia 21.06.2023r w związku z rekonstrukcją nawierzchni jezdni.

ul. Jesionowa – zamkniecie ulicy od dnia 21.06.2023r w związku z rekonstrukcją nawierzchni jezdni.

ul. Bukowa - zamkniecie ulicy od dnia 26.06.2023r w związku z rekonstrukcją nawierzchni jezdni.

ul. Sadowa – zamknięcie ulicy od dnia 20.06.2023r. w związku z rekonstrukcją nawierzchni jezdni.

Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wiejska – Zgodna – Gajowa do dnia 31.07.2023r. w związku z wyznaczeniem objazdu na czas budowy drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe. Od granicy miasta do ul. Wiejskiej – zmiana w organizacji ruchu : ruch wahadłowy od dnia 12.06.2023r.

