Taki jest termin zamknięcia lodowiska OSiR we Włocławku w sezonie 2023/2024. To już ostatnie dni na skorzystanie z tafli. Zdjęcia

Taki jest termin zamknięcia lodowiska we Włocławku w sezonie 2023/2024

Darmowe ferie na lodowisku we Włocławku dla dzieci i młodzieży

Tyle kosztuje korzystanie z lodowiska we Włocławku w sezonie 2023/2024

W takich godzinach czynne jest lodowisko przy ul. Wysokiej we Włocławku

W takich godzinach czynne jest lodowisko przy ul. Wysokiej we Włocławku

Choć oficjalne otwarcie lodowiska we Włocławku nastąpiło 5 grudnia 2023 roku, to fani jazdy na łyżwach już od 1 grudnia 2023 roku mogli korzystać z krytego lodowiska przy ul. Wysokiej.

W sezonie 2023/2024 lodowisko czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 15, natomiast w soboty i niedziele od godziny 13. Pierwsze wejścia w tygodniu o godz. 15-16:10, następnie 17-18:10, 19-20:10, godz. 20:30 – 21:30 – wynajem lodowiska dla grup. W soboty i niedziele z lodowiska można skorzystać w godzinach: 13 - 14:10, 15 - 16:10, 17-18:10 oraz 19-20:10.

Ferie 2024 we Włocławku - darmowe lodowisko. Zdjęcia, 12 lutego 2024

Tyle kosztuje korzystanie z lodowiska we Włocławku w sezonie 2023/2024

Ci, którzy nie mają własnych łyżew, mogą wypożyczyć je na miejscu za 8 zł. Można wypożyczyć też kask (5 zł) oraz chodziki, pingwiny i misie (10 zł). Za bilet normalny trzeba zapłacić 20 zł, za ulgowy 12. Emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i posiadacze Karty Seniora za bilet również zapłacą 12 zł (po okazaniu legitymacji). Opiekun dziecka, który korzysta z lodowiska w butach, zapłaci 5 zł. Opłata za szatnię wynosi 3 zł, tyle samo zapłacimy na higieniczne ochraniacze na stopy. Na lodowisku obwiązują także karnety na 10 wejść, dzięki czemu można oszczędzić 20 zł. Za karnet normalny trzeba zapłacić 180 zł, za ulgowy 100 zł. Dzieci do 3. roku życia mają darmowy wstęp na lodowisko.

Darmowe ferie na lodowisku we Włocławku dla dzieci i młodzieży

Przypomnijmy, że dzieci i młodzież spędzające ferie zimowe w mieście może korzystać z lodowiska za darmo. Darmowa ślizgawka dostępna jest przez całe ferie, od poniedziałku do piątku o godz. 11 i 13. Czas jednorazowego wejścia, to 70 minut. Jeszcze do piątku 23 lutego 2024 uczniowie mogą skorzystać z darmowej jazdy na lodzie.