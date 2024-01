Prezydent Włocławka odwiedził Zawiśle. Mówił nie tylko o wieży widokowej. Zdjęcia

- Jesteśmy w szczególny miejscu na Zawiślu, z którego widać panoramę całego naszego miasta. To jest wieża widokowa, którą zbudowaliśmy jako propozycję do budżetu obywatelskiego mieszkańców Włocławka. (...) Włocławianie i goście będą mogli podziwiać panoramę miasta. Z kolejnego projektu będziemy jeszcze to miejsce wzbogacać, wyposażać. Chcemy, by to było miejsce rekreacji, w tym przepięknym terenie - mówił Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka. - Dziś odbywamy tę wizytę w ramach spotkań z mieszkańcami Zawiśla. (...) Rzeczywiście tak podsumowaliśmy w trakcie tego dnia, te wszystkie inwestycje, które udało się zrealizować dla Zawiśla. Przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne, komunikacyjne czyli przebudowa ulicy Grodzkiej, która się dokonała kilka lat temu i ostatnia inwestycja czyli przebudowa ulicy Lipnowskiej. (...) Przygotowujemy się do przebudowy i modernizacji mostu stalowego im. Edwarda Śmigłego-Rydza we Włocławku.