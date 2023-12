Tak było na spotkaniu prezydenta Włocławka z mieszkańcami Śródmieścia. Zdjęcia, wideo

- Było to spotkanie krótkie, ale intensywne i dotyczyło spraw Śródmieścia. Mieszkańcy przyszli z gotowymi postulatami i uwagami dotyczącymi m.in. ulicy Warszawskiej, rewitalizacji ulicy Łęgskiej. To było bardzo dobre spotkanie, aczkolwiek sądziłem, że będzie bardziej burzliwe. Padły konkretne pytania i postulaty dotyczące Placu Wolności, o którym myślimy już od wielu lat. Plac Wolności budzi ogromne emocje. Mamy świadomość, że trzeba go przebudować i zmodernizować oraz unowocześnić. Jednak zanim zaczniemy działać, musimy zebrać opinie wszystkich interesariuszy - mówił Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.