Ruszyła budowa trasy średnicowej we Włocławku. Zamknięto skrzyżowanie na Południu. Internauci komentują [zdjęcia]

Skrzyżowanie ulic: Kaliska - Broniewskiego - Prusa we Włocławku zostało zamknięte dla ruchu

Przypomnijmy, w marcu 2023 roku Urząd Miasta Włocławek ogłosił przetarg na budowę ulicy łączącej ul. Kruszyńską z ul. Kaliską wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włocławku. Przetarg wygrała firma Inżynieryjno - Drogowa DROGTOM . Od poniedziałku,12 czerwca 2023 roku, skrzyżowanie na Południu zostało zamknięte dla ruchu i stało się placem budowy. Zamknięcie jest planowane do 26 grudnia 2023 roku.

Ulice Brzezinowa i Letnia we Włocławku będą przedłużone. A co z ulicą alternatywną?

Nowe rondo turbinowe na DK 62 gotowe we Włocławku. Ale to nie koniec utrudnień

Tak pomysł zamknięcia skrzyżowania i budowy nowej ulicy komentowali internauci

Utrudnienia w ruchu we Włocławku (15.06.2023)

Zwężenia chodników:

ul. 3 Maja 18 – chodnik,

ul. Wiejska / ul. Zgodna – ścieżka rowerowa, pas zieleni,

ul. Barska 91 - pas zieleni,

ul. Nowcy 13 – pas zieleni,

ul. Gałczyńskiego 4 – chodnik,

ul. Wieniecka 46 – pas zieleni,

ul. Dąbrowskiej – chodnik, pas zieleni,

ul. Wodna- chodnik, pas zieleni,

ul. Płocka 53 – chodnik,

ul. Paprocia 149 – pas zieleni,

ul. Bajeczna - chodnik, pas zieleni.

Zamknięcia jezdni:

Szosa Brzeska na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Falbanka – zamknięcie w związku z budową drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe – przewidywany czas zamknięcia do dnia 31.07.2023 r. Objazd wyznaczono przez ulicę Wiejską, Zgodną i Fredry.

ul. Lipnowska na odcinku od ul. Chełmickiej (łącznie z zamknięciem skrzyżowania ulic Lipnowska – Cysterska – Obrońców Wisły 1920 roku) do ul. Dobrzyńskiej – zamknięcie ulicy w związku z przebudową drogi – przewidywany czas zamknięcia do dnia 31.12.2023 r.

ul. Kaliska/ ul. Broniewskiego– zamknięcie skrzyżowania od 12.06.2023r. w związku z budową trasy średnicowej.