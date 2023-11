Kończy się remont ulicy Lipnowskiej we Włocławku. Zmieni się organizacja ruchu przy wjeździe na most. Zdjęcia

- Remont ulicy Lipnowskiej od początku budził duże emocje - mówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka. - Ta ulica wymagała interwencji, praktycznie po każdej zimie musieliśmy podejmować zadania, by przywrócić tej ulicy określony standard, ale ten standard nie odpowiadał wymaganiom współczesnych czasów. Dlatego też podjęliśmy się zadania przebudowy ulicy Lipnowskiej. Jest to obecnie jeszcze teren budowy, ale już niedługo. Termin oddania do użytku zostanie przyspieszony, o ile nie przeszkodzą nam warunki pogodowe. Pozostała nam do ułożenia ostatnia warstwa ścieralna, a to wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych.