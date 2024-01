Wypadek w centrum Włocławka. Zderzenie toyoty z łosiem, ford w rzece. Podsumowanie weekendu. Zdjęcia

Podsumowanie weekendu na włocławskich drogach

Do wypadku doszło w sobotę (6.01.2024) około godz. 23:00 na Placu Wolności we Włocławku.

Od piątku (5.01.2024) do niedzieli (7.01.2024) na drogach Włocławka i powiatu włocławskiego doszło do 12 zdarzeń drogowych, z których jeden zakwalifikowany został jako wypadek drogowy.

Doszło tam do zderzenia toyoty z łosiem. Na potrącone zwierzę najechał jadący w przeciwnym kierunku samochód marki Volvo. Pojazdami podróżowało 8 osób nikt nie doznał obrażeń. Ruch podczas działań utrudniony. Na miejscu działały dwa zastępy Straży Pożarnej z JRG nr 2 oraz OSP Warząchewka - powiedział Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Straży Pożarnej we Włocławku.

- Na miejscu policjanci ustalili, że 39-latka jadąc fordem na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem i zjechała na pobocze. Tam pojazd stoczył się ze skarpy do rzeki. Kierująca pojazdem i pasażerka trafiły do szpitala na badania. Okazało się, że nie odniosły one poważnych obrażeń i zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. 39-latka za spowodowanie zdarzenia została ukarana mandatem karnym - przekazał Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.