Prace przy budowie obwodnicy Lubrańca zbliżają się do końca. Taki jest termin zakończenia prac. Zdjęcia

Od podstaw powstał pięciokilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej omijający Lubraniec od zachodu. Na połączeniu z drogą wojewódzką nr 270 w miejscowościach Borek oraz Lubraniec-Parcele powstały ronda. Wkrótce wykonawca ułoży na jezdniach w obrębie skrzyżowań ostatnią ścieralną warstwę nawierzchni. Prowadzone są też prace brukarskie związane ze ścieżką pieszo-rowerową, którą zaprojektowano wzdłuż centralnej części obwodnicy (w rejonie miejscowości Piaski).

„Gotowy jest również most na Zgłowiączce pomiędzy miejscowościami Borek i Brzezina. To pięcioprzęsłowy obiekt o długości blisko 140 metrów. Wykonawca zamontował bariery i zabezpiecza skarpy przyczółków. Do końca roku planuje także umocnić brzegi rzeki w obrębie mostu. Poza tym cała droga zostanie odpowiednio oznakowana i wyposażona w elementy poprawiające bezpieczeństwo. Zrealizowany zostanie także zielony zakres inwestycji związany z nasadzeniami drzew, krzewów oraz zakładaniem trawników” – informuje Urząd Marszałkowski w Toruniu.