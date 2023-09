Będzie modernizacja drogi wojewódzkiej z Brzezia do Brześcia Kujawskiego. Tyle potrwają prace. Zdjęcia, wideo

W poniedziałek 25 września 2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą prac.

- Na drogowej mapie powiatu włocławskiego dużo się dzieje. Jeszcze w tym roku mieszkańcy skorzystają z przebudowanej trasy z Kowala do granicy województwa, a z początkiem przyszłego udostępnimy obwodnicę Lubrańca i przebudowaną drogę łączącą Brześć Kujawski z Lubrańcem. Podpisaliśmy też umowę na przebudowę drogi z Chodcza do Woli Adamowej. Teraz dorzucamy kolejną potężną inwestycję polegającą na gruntownej modernizacji trasy z Brzezia do Brześcia Kujawskiego, która poprawi między innymi dojazd do Brzeskiej Strefy Gospodarczej – wymienia marszałek województwa Piotr Całbecki.