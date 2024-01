Powstają tężnia i amfiteatr - nowe inwestycje w uzdrowisku Wieniec - Zdrój. Zdjęcia

Tężnia solankowa, amfiteatr z zapleczem oraz plac zabaw - to nowe obiekty na mapie popularnego uzdrowiska Wieniec-Zdrój leżącego tuż obok Włocławka, ale już w gminie Brześć Kujawski. I to właśnie gmina Brześć Kujawski jest inwestorem.

Dzięki porozumieniu z uzdrowiskiem gmina Brześć Kujawski otrzymała tereny, na którym zostanie wybudowana tężnia solankowa. Ale nie będzie to mini-tężnia, lecz obiekt z prawdziwego zdarzenia, podobny do tego, jaki znajduje się w Ciechocinku czy Inowrocławiu. Tężnia w Wieńcu Zdroju będzie miała 86 metrów długości, solanka pochodzić będzie z odwiertu. Koszt inwestycji to 10 milionów złotych.