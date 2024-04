Tak było na wycieczce rowerowej studentów PANS Włocławek. Zdjęcia Oliwia Nowak

W niedzielę, 14 kwietnia 2024 roku odbyła się wycieczka rowerowa, która rozpoczęła się przy Hali Mistrzów we Włocławku a zakończyła nad jeziorem Łuba. Trasa wyniosła 39 kilometrów. Była to kolejna inicjatywa Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku która miała miejsce w roku akademickim 2023/24. Zobaczcie zdjęcia