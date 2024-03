Wiosenny Rajd Rowerowy 2024 we Włocławku. Przywitają wiosnę i zatopią Marzannę. Zdjęcia

„Cieszymy się z tak dużego zainteresowania wycieczką rowerową rozpoczynającą sezon 23 marca. W planach mamy już kolejną wycieczkę rowerową - 6 kwietnia. Jak co roku wyruszymy do Czerniewic aby uczcić pamięć Śp. Agnieszki Sobańskiej. O zapisach poinformujemy niebawem” – czytamy na Facebooku Informacji Turystycznej we Włocławku.