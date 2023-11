Święto Niepodległości 2023 we Włocławku - Rowerowy Rajd Niepodległości „Królewskim traktem”. Zdjęcia Renata Brzostowska

Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada, by upamiętnić wydarzenia z 1918 roku. By uczcić dzień odzyskania przez Polskę niepodległości przez WKKR „Cyklista” oraz Odział Kujawski PTTK we Włocławku zorganizowany został Rowerowy Rajd Niepodległości - „Królewskim Traktem”. Zobaczcie zdjęcia z startu.