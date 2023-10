Ostatnie dni zapisów na rajd rowerowy z Włocławka do Szpetala Górnego i Nasiegniewa

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rajdzie rowerowym organizatorzy zapraszają do zapisywania się w biurze Informacji Turystycznej (ul. Warszawska 5) , tel. 54 411 27 57, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Zapisy przyjmowane są osobiście do 19 października 2023 roku.

Przy zapisywaniu się należy podać imię i nazwisko. Wpisowe wynosi 15 zł od osoby, natomiast dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz emeryci i renciści 10 zł. W ramach opłaty organizator zapewnia: obsługę, pamiątkowy znaczek, bilet wstępu do Labiryntu, kiełbaskę na ognisko.