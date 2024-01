Urząd miasta podsumował realizację inwestycji 2023 we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Jeśli mówimy o inwestycjach kubaturowych to nie przypadkowo znajdujemy się w Interaktywnym Centrum Fajansu - Skarbiec Fajansu. Jest to inwestycja, która została zrealizowana właśnie w 2023 roku. Bardzo ważna z punktu widzenia wizerunkowego miasta. Warto przypomnieć, o sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych, Centrum Wsparci, Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości przy ul. 3 Maja, które niedługo będziemy oddawać. W zakresie infrastruktury drogowej rozpoczęliśmy realizację alternatywy dla Michelina, w 2024 roku będziemy to zadanie kontynuować. Została oddana ulica Lipnowska, podobnie jak rondo przy ulicy Kruszyńskiej a Alei Królowej Jadwigi. To są oczywiście najważniejsze inwestycje, które usprawniają komunikację w naszym mieście - mówił prezydent.