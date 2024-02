Będą nowe mieszkania we Włocławku - inwestycje przy Celulozowej, Toruńskiej, Lisek

Ulica Celulozowa

- Przy ulicy Celulozowej powstaną 432 lokale mieszkalne. W 2022 roku zakończyliśmy I etap, w ramach którego oddanych zostało 288 mieszkań. Oprócz mieszkań „pod klucz” w 4 blokach powstały miejsca parkingowe, siłownia zewnętrzna, plac zabaw i tereny zielone. Całkowity koszt I etapu to ponad 73 miliony złotych, a dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego to ponad 58 milionów złotych - mówi prezydent Marek Wojtkowski.

I etap inwestycji to 2 bloki mieszkalne, również z zagospodarowaniem terenu: plac zabaw, siłownia, tereny zieleni i ponad 150 miejsc parkingowych. W tym etapie powstaną 144 mieszkania. Zakończenie prac – na przełomie lutego i marca. Po odbiorach budynków i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń możliwe będzie podpisywanie umów z nowymi lokatorami. Całkowity koszt II etapu to prawie 58 milionów złotych, a dofinansowanie z BGK to ponad 46 milionów. W blokach znajduje się 14 różnych typów mieszkań o powierzchni od 26 do 74 metrów kwadratowych. Część z nich jest dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.