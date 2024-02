Bal Karnawałowo - Walentynkowy 2024 na Zazamczu we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Dochód z naszej zabawy, jak co roku, przeznaczamy na wsparcie Hospicjum Domowego - mówi Czesław Marczak , przewodniczący zarządu klubu seniora „Złota Jesień”. - Ważne jest, by podziękować sponsorom - bez nich nie byłoby tylu fantów.

- Bardzo dziękuję za państwa zaangażowanie i wsparcie dla nas - mówiła dr Ewa Kaczmarek, prezes włocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. - My jako pracownicy przeznaczamy te pieniądze na zakup sprzętu, opatrunków i wszystkiego, co będzie służyło naszym pacjentom. Dla nas jest to niewymowna pomoc. W roku ubiegłym ze zbiórki z poprzedniego balu kupiliśmy koncentrator tlenu. To sprzęt, którego zawsze będzie brakowało w naszym Hospicjum.