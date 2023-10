Trwa remont mostu nad Zgłowiączką we Włocławku. Tak przebiegają prace. Zdjęcia, wideo

„Co ważne – most pod nadzorem pani konserwator zabytków – projektant tak przygotował, żeby był – może nie kopią, ale nawiązywał do oryginalnego wyglądu z 1914 roku. Będą kandelabry, będą nowe balustrady. Całość na pewno zyska na swojej estetyce. Do tego osoby z niepełnosprawnościami będą miały ułatwiony dostęp i na Bulwary i do parku” – dodał Krzysztof Kukucki.