Stary Rynek we Włocławku znów będzie zielony! Wykonawca rozpoczął prace. Zdjęcia, wideo

- Dla mnie osobiście jest dużą satysfakcją, że na to zadanie w stu procentach pozyskaliśmy środki z funduszy norweskich, z budżetu miasta nie dołożymy do tego zadania ani złotówki. Wykonawca w czwartek (14 września 2023 – przypis redakcji) rozpoczął prace. Ma 120 dni od podpisania umowy. Do końca roku prace zostaną zakończone. I dobrze, dlatego że to jest najlepszy moment do sadzenia drzew, szaty roślinnej tak, żeby się przyjęła i długo służyła mieszkańcom i mieszkankom – dodaje Krzysztof Kukucki.