Dworzec PKP Włocławek Zazamcze przejdzie remont. Jest w Programie Inwestycji Dworcowych 2024-2030. Zdjęcia, wideo

„W ramach kontynuacji programu w perspektywie do 2030 roku PKP S.A. zakłada realizację 150 projektów inwestycyjnych w całej Polsce, a analizami objęto ponad 300 lokalizacji, dla których łączna szacowana wartość nakładów inwestycyjnych to ok. 4,4 mld zł brutto. Kryteria, jakie były brane pod uwagę przy wyborze konkretnych obiektów ujętych w nowej edycji programu, to między innymi: wymiana pasażerska, stan techniczny obiektu i komplementarność z inwestycjami infrastrukturalnymi. Wśród obiektów poddanych analizie, w ramach przygotowania kolejnej edycji programu, ponad 130 stanowią obiekty zabytkowe” – czytamy w informacji zamieszczonej na stronie gov.pl