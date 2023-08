Oficjalne otwarcie dworca PKP we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Otwarcie dworca we Włocławku to kolejny element konsekwentnej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy Kujaw zyskali dzięki temu dostęp do bezpiecznej i ekologicznej infrastruktury kolejowej oraz komfort podróży na trasie do Warszawy i Torunia. Mam nadzieję, że tak ciekawy pod względem architektonicznym budynek dworca stanie się wizytówką Włocławka oraz ułatwi pasażerom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do końca 2023 roku prawie 3 mld zł na modernizację blisko 200 dworców - mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.