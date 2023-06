Budynek nowego dworca PKP we Włocławku jest prawie gotowy. Taki jest termin zakończenia prac [zdjęcia] Joanna Maciejewska

Budowa dworca PKP we Włocławku zbliża się ku końcowi. Prace budowlane mają zakończyć się na koniec drugiego kwartału 2023 roku. Później przeprowadzone zostaną odbiory techniczne i konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wojciech Alabrudziński Zobacz galerię (32 zdjęcia)

Prace związane z budową nowego gmachu dworca PKP we Włocławku są na finiszu. Do końca dobiegają już roboty budowlane i jednocześnie trwają próby odbiorowe nowej inwestycji. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec czerwca 2023 roku, ale dokładny termin udostępnienia budynku podróżnym, nie jest jeszcze znany. Konieczne będzie jeszcze m. in. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.