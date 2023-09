PKP PLK zmodernizuje peron nr 2 we Włocławku. Taki jest planowany termin prac. Zdjęcia, wideo

- Przygotowano dokumentację projektową dla etapu drugiego, obejmującego przebudowę peronu nr 2 wraz z zabudową nowej, 150-metrowej wiaty, dostosowanej architektonicznie do budynku nowego dworca, i windy z przejścia podziemnego. W ramach drugiego etapu zadania peron nr 1 zostanie wydłużony do 300 metrów, co umożliwi zatrzymywanie pociągów osobowych dalekobieżnych – poprawi to przepustowość stacji oraz ułatwi prowadzenie ruchu kolejowego na trasie Kutno – Toruń Główny – dodaje Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.