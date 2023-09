Młodzi włocławianie chcą połączenia PKP do Poznania i Ciechocinka

"Zwracamy się do prezesa Polskich Kolei Państwowych o stworzenie warunków do uruchomienia bezpośrednich połączeń kolejowych ze stacji Włocławek do stacji Ciechocinek oraz do prezesa PKP Intercity o uruchomienie bezpośrednich połączeń kolejowych ze stacji Włocławek do stacji Poznań Główny. Petycję motywujemy dobrem mieszkańców Włocławka - kuracjuszy, studentów, pracowników oraz turystów"

- Zebraliśmy ponad dwa tysiące podpisów pod petycją - mówi Jakub Lewandowski, przewodniczący Nowej Generacji Włocławek. - Rządzący politycy - szczególnie wybrani głosami włocławian - nie mogą przyzwalać na sytuację, w której Włocławek będzie wykluczony komunikacyjnie. Poznań to jedno z najważniejszych miast Polski, w tym ważny ośrodek naukowy, do którego wielu włocławian cyklicznie jeździ. Również bezpośrednie połączenia z Ciechocinkiem są czymś absolutnie komunikacyjnie podstawowym. Włocławek to ok.100 tysięcy mieszkańców, których duża - senioralna - część chciałaby pojechać bezpośrednio do tej wypoczynkowo-uzdrowiskowej miejscowości. Seniorzy już nie wybierają awangardowych wypraw z przesiadkami, tylko wolą wsiąść we Włocławku i wysiąść w Ciechocinku. Ponadto PKP słynie ze spóźnień, w ubiegłym roku ponad połowa pociągów była opóźniona. Minister, który był na otwarciu dworca PKP we Włocławku powiedział, że trzeba poprawić infrastrukturę. My czekamy za poprawą tej infrastruktury, żeby w następstwie czy to marszałek województwa, czy to już PKP Intercity poczyniło kroki, by te pociągi uruchomić.