Happening dotyczący referendum Młodej Generacji na placu Wolności we Włocławku

- Cieszę się, że młodzi chcą działać, bo to, co robią młodzi ludzie to wskazywanie konkretnych rozwiązań - mówi Krystian Łuczak. - Referendum to sposób na nieefektywne wykorzystanie środków z budżetu, naszego wspólnego budżetu, podporządkowane własnej polityce i prywacie. To pokazuje, jak PiS działa, jak próbuje zastraszyć Polaków.