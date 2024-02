Protest Wolnych Polaków przed Urzędem Miasta we Włocławku. Zdjęcia

- Zwracam się do młodzieży, by wzięli udział, bo w nich jest przyszłość - mówi Anna Żebrowska, która w roku 1980 współtworzyła NSZZ "Solidarność" w Brześciu Kujawskim. - My 42 lata temu też walczyliśmy o tę Polskę. Nie wyobrażałam sobie, że drugi raz stanę w tych szeregach. W młodzieży jest nadzieja, bo za cztery miesiące się obudzą, a nie daj panie za rok czy dwa i zobaczą inną Polskę. Kochana Młodzieży, stań w szrankach wraz ze swoimi rodzicami i dziadkami. Kochani młodzi ludzie, przystąpcie do walki, bo wolność rzeczywiście nie jest dana raz na zawsze. Ja też tak myślałam 40 lat temu, ale teraz to jest gorzej niż za Jaruzelskiego.