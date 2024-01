Liga Ochrony Przyrody we Włocławku doceniona - odznaki i statuetki dla zasłużonych.

Maria Balakowicz - obecnie emerytka. Z zawodu: mgr inż. leśnik. Ekspert w dziedzinie ochrony przyrody. Od 1976 r. przez wiele lat pracowała w samorządach gminnych jako inspektor d/s leśnictwa, zadrzewień i łowiectwa. Następnie zatrudniona została w byłym Urzędzie Wojewódzkim we Włocławku na stanowisku inspektora d/s ochrony gruntów leśnych. Od 1989 roku pełniła funkcję wojewódzkiego konserwatora przyrody we Włocławku. Po reformie administracyjnej w 1999r. przez prawie dwa lata była wojewódzkim konserwatorem przyrody w Bydgoszczy. Następnie do czasu odejścia na emeryturę w 2005 r. pracowała jako starszy inspektor wojewódzki d/s ochrony środowiska naturalnego w Wydziale Ochrony Środowiska Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W Lidze Ochrony Przyrody działa od 1976 roku, a po przejściu na emeryturę działa w Lidze Ochrony Przyrody Zarządzie Okręgu we Włocławku i Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej. Jest członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i Rad: Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Gostynińsko- Włocławskie".

Odznaczona srebrnym Krzyżem Zasługi i wieloma odznakami resortowymi.