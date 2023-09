Jubileusz 115-lecia Oddziału Kujawskiego PTK-PTTK we Włocławku. Zdjęcia

- Nasi członkowie pracując na zasadzie wolontariatu podejmują szereg różnych inicjatyw oraz aktywnie włączają się w promocję nie tylko miasta i regionu - mówi Andrzej Tyrjan, prezes oddziału. - Organizują i prowadzą szereg imprez, w tym także o zasięgu wojewódzkim (Wojewódzkie Zloty Aktywnych Krajoznawców) czy ogólnopolskim (zloty: Przodowników Turystyki Pieszej czy Rowerowej). Podstawowa działalność to rajdy, konkursy, prelekcje, spotkania i to nie tylko dla członków Towarzystwa, ale również imprezy otwarte dla wszystkich chętnych. Oddział propaguje zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej OTP, GOT, InO, wyznacza i konserwuje szlaki turystyczne. Przewodnicy, piloci i przodownicy prowadzą rajdy i wycieczki piesze, wycieczki autokarowe, wyprawy rowerowe i spływy kajakowe. Poprzez swoją aktywność także na różnych innych forach (np. członkostwo w MRDPP, Radzie Społeczno- Naukowej Kompleksu Promocyjnego "Lasy Gostynińsko-Włocławskie", zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego) starają się wpływać poprawę wizerunku i podniesienie atrakcyjności turystycznej Włocławka, regionu oraz województwa.