Świąteczny Jarmark 2023 w Czarnym Spichrzu we Włocławku. Zdjęcia, wideo Renata Brzostowska

Przed nami czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. To również czas jarmarków oraz świątecznych kiermasz, na które warto się wybrać, w poszukiwaniu oryginalnych gwiazdkowych prezentów wykonanych przez lokalnych artystów i twórców. Zobaczcie zdjęcia i wideo ze Świątecznego Jarmarku zorganizowanego przez Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne w Czarnym Spichrzu we Włocławku.