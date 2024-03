Wielka Sobota 2024. Święcenie pokarmów w Gołaszewie - zdjęcia

W Gołaszewie gm. Kowal co roku tradycyjnie w remizę Ochotniczej Straży Pożarnej ksiądz błogosławi i święci pokarmy przeznaczone na świąteczny stół.

Sobotnie słoneczne przedpołudnie sprawiło, że do strażackiej remizy na godzinę 10:00 ściągnęły tłumy mieszkańców Gołaszewa i ościennych miejscowości, którzy mają najbliżej przybyli z pięknie przystrojonymi koszyczkami, a w nich kolorowe pisanki, chlebek, babeczki, cukrowe baranki, kurczaczki, szyneczka, kiełbaski oraz pieprz i sól. Z okazji świąt Wielkanocnych rodzinną miejscowość odwiedziły liczne grupa gości i byłych mieszkańców, którzy mieszkają w innych częściach kraju. Poświęcenie pokarmów dokonał proboszcz kowalskiej parafii ks. dr Piotr Głowacki. W tym roku odliczono o trzy koszyczki więcej niż w roku ubiegłym, były 93 święconki.

Korzystając z okazji duszpasterz kowalskiej parafii w imieniu własnym i wikariuszy z parafii pw. św. Urszuli w Kowalu złożył wszystkim parafianom i przybyłym gościom oraz ich najbliższym z serca płynące życzenia – „…Niech radosne Alleluja będzie dla Was ostoją miłości i wiary. Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia, życzę ciepłych i udanych świąt w gronie rodziny...”. Proboszcz zaprosił wszystkich parafian i przybyłych gości do udziału w jutrzejszej rezurekcji. Przyłączając się do życzeń księdza proboszcza również pragnę złożyć wszystkim naszym mieszkańcom i czytelnikom życzenia świąteczne - zdrowych, spokojnych i pogodnych świąt, radosnych spotkań przy świątecznym stole, smacznego jajka, tradycyjnie mokrego, ale ciepłego śmigusa dyngusa oraz mnóstwo wiosennego optymizmu. Pozdrawiam świątecznie.