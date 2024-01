Kolędowanie w Szkole Podstawowej nr 5 we Włocławku. Zdjęcia

Kolędowanie to tradycyjna polska forma śpiewania kolęd i pastorałek, często wykonywana w okresie Bożego Narodzenia. To nie tylko tradycja muzyczna, ale także społeczna, integrująca społeczność i tworząca atmosferę świąteczną. Jest to idealna okazja do dzielenia się radością i wzajemnego okazywania sobie życzliwości w okresie świątecznym.

Zobaczcie zdjęcia z kolędowania we Włocławku