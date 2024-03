XI Spotkanie z tradycją w Izbie Regionalnej Radziejowa - Wielkanoc 2024. Zdjęcia

Wierne tej tradycji Panie w Izbie Regionalnej w Radziejowie przystąpiły do ich tworzenia. Prace będą trwały, aż do Wielkanocy, kiedy obchodzić będziemy Niedziele Palmową- jedno z najstarszych świat w tradycji kościelnej. Niedziela Palmowa w 2024 roku przypada 31 marca .Nieodłącznym elementem Kwietnej Niedzieli jest oczywiście kolorowa palma wielkanocna, która ma bogatą tradycję i ciekawą symbolikę. Związanych z nią jest także mnóstwo wierzeń, zwyczajów oraz przesądów.

Palmy wielkanocne nawiązują do wspominanych palmowych gałązek, jakimi witano Jezusa w Jerozolimie, jednocześnie symbolizują zmartwychwstanie i życie wieczne. To także znak triumfu, męczeństwa, odkupienia oraz zapowiedzi raju. Palemki to znak odrodzenia. Poszczególne elementy dekoracji, jak też kolory, mają symboliczne znaczenie. Zieleń to oznaka nadzieli, fiolet – oczekiwania, czerwień – miłości, żółty – odrodzenia, siły. Korona wieńcząca palmę to znak Chrystusa Króla, a spływające z niej wstążki – łączą niebo z ziemią.