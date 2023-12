Kartki świąteczne z życzeniami. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 2023

Zobacz jakie są w tym roku gotowe kartki z życzeniami na Boże Narodzenie 2023. Najpiękniejsze życzenia Bożonarodzeniowe, to te pochodzące prosto z serca, ale warto je okrasić grafiką. Zobacz w galerii jakie dla Ciebie przygotowaliśmy.

Wyjątkowe życzenia na Boże Narodzenie

Najserdeczniejsze życzenia

Cudownych świąt Bożego Narodzenia,

Ciepła i wielkiej radości,

Miłych oraz hojnych gości,

Pod choinką dużo prezentów,

A w Waszych sercach wiele sentymentów.”

***

“Białe myśli lekkie jak puch

niech anioł przywieje z nieba,

otworzy skrzydłem nadziei

i kolędę zaśpiewa.

Bo dzisiaj jest piękny dzień,

wszystko się rodzi na nowo,

więc w blasku tajemnych Świąt

żyj zdrowo i kolorowo.”

***

“Na nadchodzące, radosne Święta

i zbliżający się Nowy Rok,

niechaj Chrystusa siła niepojęta

rozjaśni każdy życia mrok.”

***

“Gdy rodzina wokół siądzie,

Już nie ważne są pieniądze,

Bo najlepszy prezent na świecie,

To gdy bliscy są w komplecie.”

*** “W ten wigilijny dzień zaśnieżony,

kiedy w kościele uderzą dzwony,

przyjmijcie gorące życzenia radości,

a w Nowym Roku szczęścia,

zdrowia i pomyślności.”

***

“Gdy pierwsza gwiazdka na niebo wyleci,

Gdy Mikołaj wsunie się do komina,

Pamiętaj, że jest na świecie ktoś,

kto nigdy o Tobie nie zapomina.”

***

“W te piękne Święta niech każdy pamięta

z głębi serca płynące życzenia:

zdróweczka, marzeń spełnienia,

iskierek radości i dużo miłości.” ***

“Gwiazdki najjaśniejszej,

choinki najpiękniejszej,

prezentów wymarzonych,

Świąt mile spędzonych,

karnawału szalonego,

roku bardzo udanego.” ***

“Piękna jest radość w Święta,

Ciepłe są myśli o bliskich,

Niech pokój, miłość i szczęście

Otoczą dzisiaj nas wszystkich!”

***

“Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,

jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

jest taka siła, co spełnia marzenia…

To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.”

***

“Zielone gałązki, a na każdej świeczka,

W stroiku z bibułek stoi choineczka.

Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,

Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy.”

Życzenia na Boże Narodzenie

“Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,

Każdy dom i każdego z nas,

Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta

Niosą wszystkim betlejemski blask.”

***

“Radosnych świąt Bożego Narodzenia,

Rychłego spełnienia każdego marzenia,

Ciepła, wiary i życzliwości

Życzę Ci, łącząc wyrazy miłości.”

***

“Taka noc przypada tylko raz do roku,

Przynosi radość i niebiański Pokój.

Dzieciątko małe w żłóbku już leży,

Kto tylko może, do niego bieży.

W miłości, szczęściu i pomyślności

Życzę Wam roku pełnego radości”

***

“Jak obyczaj stary każe,

według naszych ojców wiary,

z dniem Bożego Narodzenia

pragnę złożyć Ci życzenia:

Niechaj gwiazdka betlejemska,

co zaświeci nam o zmroku,

zaprowadzi Cię do szczęścia

w nadchodzącym Nowym Roku.”

***

“W dzień Bożego Narodzenia

ślę zimowe pozdrowienia.

Nowy Rok niech ześle blaski

Bożej chwały, Bożej łaski.” ***

“Niech w Święta w Twym domu zagości

mądrość i zgoda, uśmiech i dostatek.

Niech przez cały rok nie braknie miłości!

Przesyłam uściski i biały opłatek.”

***

“W te święta magiczne - życzenia ślę liczne.

Pachnących jodełek, z ogromem światełek.

Olbrzymich prezentów, od wesołych elfów.

Pod obrusem sianka, a za oknem bałwanka.”

***

“W Betlejem mieście Zbawiciel się rodzi.

Niech się Wam, mili, najlepiej powodzi.

Niech Wam służy szczęście o każdej godzinie.

I niech Was dobrego nic w życiu nie minie.”

***

“Z okazji Bożego Narodzenia

Składam Wam serdeczne życzenia:

Niech Wam święta miłe będą,

Z dźwiękiem śpiewu i kolędą.

Z wigilią tuż po zmroku,

I w radosnym Nowym Roku.”

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

“Wigilijny nadszedł czas,

całujemy mocno Was.

Chcemy złożyć Wam życzenia

w Dniu Bożego Narodzenia:

niechaj Gwiazdka Betlejemska,

która świeci Wam o zmroku,

doprowadzi Was do szczęścia

w nadchodzącym Nowym Roku!”

***

“Niechaj nadchodzące święta

Bożego Narodzenia

Będą radosne, zdrowe i miłe,

A Nowy Rok przyniesie

Spełnienie najskrytszych marzeń

I realizację wszelkich planów!”

***

“Pokój na ziemi ludziom,

a w niebie cisza gwiazd,

grają anieli,

świat się chlebem dzieli.

Świat ma dziś świąteczny blask.

Pięknych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia!”

***

“Małą gwiazdkę przed świętami

Przyjmij proszę z życzeniami

Może spełni się marzenie

Białe Boże Narodzenie

Lub, gdy przyjdzie Ci ochota

Niech to będzie gwiazdka złota

Bo, gdy spada taka z nieba

Wtedy zawsze marzyć trzeba

No, a jeśli tak się zdarzy,

Że srebrzysta ci się marzy

Możesz także taką zdobyć

I choinkę nią ozdobić

Gwiazda, gwiazdce zamrugała

I choinka lśni już cała

Naszych marzeń jest spełnieniem

Bo jest piękna jak marzenie

A pomarzyć czasem trzeba

Każdy pragnie gwiazdki z nieba.”

***

By Wam wszystko pasowało,

by kłopotów było mało,

byście zawsze byli zdrowi,

by problemy były z głowy,

by się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie!”

***

“Tradycyjnie, jak co roku,

sypią się życzenia wokół.

Większość życzy Świąt obfitych

i prezentów znakomitych,

a ja Ci życzę: od ucha do ucha

uśmiechu i pogody ducha.”

***

“Świętego w kominie,

prezentów po szyję,

zielonej choinki,

prezentów trzy skrzynki,

zimnego szampana

i sylwka do rana.”

***

“Śniegu po nerki,

udanej pasterki,

prezentów moc,

miłości co noc,

smacznego bigosu,

gwiazdki z kosmosu

i tyle radości,

ile karp ma ości.”

***

“Wesołego jajka - oj, to nie ta bajka!

Przepraszam, pomyłka, to miała być choinka!

Więc życzę prezentów, szczęśliwych momentów,

karpia smacznego i świętowania udanego!”

***

“Niech te Święta, tak wspaniałe,

będą całe jakby z bajek,

niechaj gwiazdka z nieba leci.

niech Mikołaj tuli dzieci,

biały puch niech z góry spada,

niechaj piesek w nocy gada.

niech choinka pachnie pięknie,

no i radość będzie wszędzie!”

***

“W ten magiczny, świąteczny czas

Niech będzie radosny każdy z Was...

Kolorowej choinki, kolęd śpiewania,

Miodowego makowca, przy wigilijnym stole biesiadowania.

Bogatego Mikołaja, złotej gwiazdki z nieba,

Śnieżnego opłatka, a w Nowym Roku wszystkiego czego nam trzeba!”

***

“W te Święta magiczne - życzenia ślę liczne.

Pachnących jodełek z ogromem światełek.

Olbrzymich prezentów od wesołych elfów.

Pod obrusem sianka, a za oknem bałwanka.”

***

“Kuligiem chciałam do Ciebie jechać,

lecz kare konie nie chciały czekać.

Porwały sanie, mkną pod gwiazdami

a ja zostałam sama z życzeniami.

Ale gdy tylko okno otworzysz,

w świeżym płateczku życzenia złożę,

w gwiazdce co spada tutaj z obłoków

będę Ci życzyć Do Siego Roku!”

***

“Lawiny szczęścia,

potopu miłości,

lampek migania,

kolęd śpiewania.

Prezentów co nie miara,

wiele kolędników

oraz Sylwestra do rana

z lampką szampana!”

***

“By kapusta i groch poszła w całości,

Byś z karpia nie połknął ani jednej ości,

Byś kota przytulił o północnej porze,

Byś następne wakacje spędził nad morzem.

Wiem, że to mało na jedne życzenia,

Więc życzę Ci marzeń wartych spełnienia!”

***

“Bardzo dużo prezentów,

mało w życiu zakrętów,

dużo bąbelków w szampanie,

kogoś kto zrobi śniadanie,

i na każdym Twoim kroku

szczęścia w nadchodzącym Roku!”

***

“Bałwany ćwierkają radosną nowinę,

Że czas maleńką pozdrowić Dziecinę.

W ten czas świąteczny ślę Ci życzenia,

Wesołych Świąt i marzeń spełnienia!”

***

“Na te Święta śniegu mnóstwo,

Niech opuści Was ubóstwo,

Niech zagości radość w koło,

Ma być pięknie i wesoło.

I do szopki podążajcie,

Pokłon bijcie i ufajcie,

Że ten Jezus malusieńki

Spełni Wam życzenia wszelkie.”

***

“Staropolskim obyczajem,

gdy w Wigilię gwiazda wstaje,

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,

wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Przy tej pięknej sposobności

i ja życzę Wam radości,

aby wszystkim się darzyło,

z roku na rok lepiej było.”

***

“Idą Święta, zaproś gości -

Wydłub z karpia wszystkie ości.

Powyjadaj z barszczu uszy.

A gdy Cię za bardzo suszy,

Przysiądź z buteleczką wina,

I obejrzyj dziś Kevina!”

***

“Białe wąsy, biała broda

Tylko śniegu nie ma - szkoda!

Iskry sypią się spod sań

Po asfalcie pędzi drań!

Spieszył się, bo pusto w worku,

ale teraz stoi w korku!”

“Smacznej Wigilii i całusów moc

w tę najpiękniejszą w roku noc!

Szczęścia kilogramów,

ze śniegu bałwanów!

Życzliwych ludzi wokół

i żadnej łezki w oku!”

***

“Już Mikołaj czyści sanie,

już prezenty wrzuca na nie,

już renifer się raduje,

kopytami postukuje.

A ja Tobie wypisuję:

radosnych Świąt,prezentów moc

i wesołej zabawy w sylwestrową noc!”

***