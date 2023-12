Kiermasz świąteczny 2023 w Brześciu Kujawskim. Zdjęcia

Kiermasz świąteczny, jak co roku, zapewnił mieszkańcom niepowtarzalną okazję do zakupu prezentów dla najbliższych. Stoiska pełne ręcznie robionych ozdób, unikatowych prezentów oraz tradycyjnych świątecznych smakołyków zachęcały odwiedzających swoją różnorodnością i autentycznością. Niezależnie od gustu czy upodobań, każdy mógł znaleźć coś wyjątkowego, co sprawi radość swoim bliskim podczas nadchodzących świąt.