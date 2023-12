Nagrodzono laureatów konkursu "Indeks dla Rolnika" 2023 w Brześciu Kujawskim. Zdjęcia

W roku 2023 w szranki stanęło aż 97 uczniów z 33 różnych szkół o profilach rolniczych. Po testach jury wyłoniło 23 uczniów, którzy wiosną w finale w Bydgoszczy powalczą o miejsce na studiach na Politechnice.

- Kiedy kilka lat temu zrodził się pomysł na zorganizowanie przedsięwzięcia i przeprowadzenie II etapu konkursu Indeks dla rolnika w starobrzeskiej szkole, nawet nie liczyliśmy, że będą to zmagania o tak dużym zasięgu - mówi Kazimierz Rojewski, dyrektor ZS CKR w Starym Brześciu. - Z roku na rok do ZS CKR im. J. Dziubińskiej w Starym Brześciu zgłasza się coraz większa liczba uczestników z całego kraju. Dziś 97 uczniów z 33 szkół rolniczych zmagało się z niełatwym testem z zakresu rolnictwa. Cel jest szczególny - umożliwienie młodzieży zdobycie indeksów szkoły wyższej na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej oraz rozwijanie zainteresowań rolniczych. Już po raz dziesiąty gościcie Państwo w murach starobrzeskiej szkoły na Kujawach, przeżywając piękne chwile, które z biegiem lat zmieniają się we wspomnienia.