Gwiazda o imieniu Włocławek świeci w gwiazdozbiorze Andromedy

- Dzień 19 stycznia to równo miesiąc przed 551. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika - mówi Jakub Lewandowski. - Gwiazda Włocławek została zarejestrowana na pamiątkę urodzin Mikołaja Kopernika. Nazwa WŁOCŁAWEK to nie przypadek, a bezpośrednie wskazanie na nasze miasto, które jako pierwsze w Polsce ma swoją gwiazdę. Przesłany z Holandii certyfikat zostanie przekazany włodarzowi miasta. Prawo do gwiazdy WŁOCŁAWEK ma w stopniu równym każda włocławianka i włocławianin.