Włocławianie wybiorą Lokalny Produkt 2023. Wkrótce rusza głosowanie w trzeciej edycji konkursu Joanna Maciejewska

We Włocławku trwa trzecia edycja konkursu na Lokalny Produkt. W 2021 roku zwyciężyła kawa po kujawsku, a w 2022 roku woskowe świece. Wojciech Alabrudziński Zobacz galerię (10 zdjęć)

We Włocławku trwa trzecia edycja konkursu na „Lokalny Produkt”. W 2023 roku mieszkańcy będą wybierać spośród pięciu propozycji. Głosować można od 3 listopada do piątku 17 listopada. Wyniki poznamy do 1 grudnia 2023. Jakie produkty i usługi mają do wyboru włocławianie?