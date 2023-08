Tłumy na basenach letnich we Włocławku 15-16 sierpnia 2023 roku. Zdjęcia, wideo

Baseny Letnie we Włocławku - cennik obowiązujący w 2023 roku

Od 24 czerwca 2023 roku mieszkańcy Włocławka w poszukiwaniu ochłody mogą korzystać z letnich basenów. Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku na baseny letnie (przy ul. Lisek oraz ul. Płockiej) zaprasza codziennie w godz.11-19. Sezon kąpielowy zakończy się 31 sierpnia 2023 roku . W tym terminie dla włocławian dostępne są również miejskie kąpieliska nad Jeziorem Czarnym i Jeziorem Wikaryjskim.

Tyle osób skorzystało z Basenów Letnich we Włocławku od początku sezonu 2023

Ośrodek Sportu i Rekreacji podsumował pierwszy miesiąc wakacji. W lipcu 2023 roku z odkrytych basenów przy ul. Lisek oraz na Przystani przy ul. Płockiej do końca lipca 2023 roku skorzystało 8 tysięcy osób. W upalne sierpniowe dni, tylko 15 sierpnia baseny letnie odwiedziło ponad 1000 osób.

Jak informuje na stronie www. Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku - w sezonie wakacyjno-letnim 2023 - kąpieliska miejskie będą otwarte w godz. 10-18, w tych godzinach nad bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy WOPR Włocławek. Od 1 sierpnia do 31 sierpnia nieczynny jest Międzyosiedlowy Basen Miejski, za to w sierpniu otwarta została kryta pływalnia Delfin.