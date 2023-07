Ponad tysiąc osób odwiedziło Baseny Letnie we Włocławku w trzeci weekend lipca 2023. Zdjęcia

Sezon wakacyjno-letni 2023 na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku trwa w najlepsze. Baseny Letnie przy ul. Lisek we Włocławku będą działać przez całe wakacje, aż do 31 sierpnia 2023 roku. W tym roku zmienione zostały godziny otwarcia, na baseny letnie (przy ul. Lisek, Wysokiej) OSiR zaprasza codziennie w godz.11-19. Od dnia otwarcia z basenów skorzystało już wielu mieszkańców, jednak rekordowa liczba włocławian odwiedziła obiekt w upalną sobotę 15 lipca. Obiekt, w poszukiwaniu ochłody i dobrej zabawy, odwiedziło około 600 osób, w niedzielę jest podobnie.