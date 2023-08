Tyle osób odwiedziło Baseny Letnie we Włocławku od początku sezonu w 2023. Zdjęcia, wideo

Tyle osób skorzystało z Basenów Letnich we Włocławku od początku sezonu 2023

- W ciągu pierwszego roku od otwarcia przystani OSiR przy ul. Płockiej odwiedziło nas ponad 26 tysięcy osób, co jest dla nas ogromnym sukcesem. Tylko w tym sezonie z rejsów statkiem solarnym skorzystało półtora tysiąca osób a około 4 tysiące skorzystało z naszego kąpieliska. Na noclegach od pierwszego maja mieliśmy ponad tysiąc osób i byli to goście nie tylko z Polski, ale też z Niemiec, Francji, Holandii, Szwecji oraz Czech. - mówiła Ewa Ejdowska , kierownik Basenów Letnich na Przystani OSiR na Zalewie Włocławskim.

Takie atrakcje czekają na odwiedzających, na przystani OSiR przy ul. Płockiej

Przypomnijmy, że przystań OSiR przy ul. Płockiej została przebudowana i oddana włocławianom w 2022 roku. Nad Zalewem Włocławskim powstał pierwszy w mieście wodny plac zabaw z brodzikiem dla dzieci oraz kąpielisko z pokładem deskowym i basenem o wymiarach 25x12 metrów (o pojemności ok. 3750 metrów sześciennych). Prócz basenów i licznych atrakcji jest też nowy pomost cumowniczy dla 30 jednostek pływających. Do tej pory na przystani znajdowało się 14 takich miejsc, więc docelowo będą aż 44 miejsca do cumowania. Do dyspozycji są także miejsca namiotowe, miejsca dla kamperów, domki letniskowe, szatnia i sanitariaty.