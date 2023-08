Basen na Słodowie we Włocławku zamknięty. Tak wygląda remont. Zdjęcia, wideo

- Jak co roku, trwa przerwa technologiczna na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim we Włocławku. Wymieniamy wodę w basenach, niecki basenowe myjemy, czyścimy i dokonujemy za pośrednictwem firmy zewnętrznej ich przeglądu. Przy okazji przerwy robimy generalne porządki - mówił Marek Wasielewski, kierownik obiektu, zabierając nas i opowiadając dalej o tym, co stanowi "serce basenu" - podbasenie. - Większość osób widzi tylko wodę i niecki basenowe, i z tym tylko kojarzy sobie baseny. Bez tych urządzeń, które znajdują się na podbasenie, a które pokazują nam PV wody, filtrują, podgrzewają, ale i odprowadzają czy zmiękczają wodę, basen by nie istniał.