Na dworcu PKP we Włocławku rozpoczęła się przebudowa peronu nr 2. Tyle czasu będą trwały prace Joanna Maciejewska

Na dworcu PKP we Włocławku przebudowano już peron nr 1. W drugiej połowie października 2023 przystąpiono do przebudowy peronu nr 2, a także wydłużenia peronu nr 1 do 300 metrów. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2024 roku. Dzięki inwestycji, podróżni zyskają wyższy peron, co ułatwi wsiadanie do pociągów. Na dworcu PKP wciąż trwają też prace w przejściu podziemnym.