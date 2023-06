Tak wyglądało wyburzanie budynku dworca PKP we Włocławku. Zdjęcia z lotu ptaka Redakcja Polska Press

Budowa nowego dworca PKP we Włocławku dobiega końca. Roboty mają zakończyć się pod koniec czerwca 2023 roku. W tej chwili trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Ogłoszono przetargi na najem czterech lokali. My wracamy jednak do sierpnia 2021 roku kiedy to rozpoczęła się rozbiórka budynku dworca PKP we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z drona.