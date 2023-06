Minister Andrzej Adamczyk zwiedził nowy dworzec PKP we Włocławku - zdjęcia

Inwestycja związana z budową nowego budynku dworca kolejowego we Włocławku jest już na ostatniej prostej. Aktualnie trwają ostatnie prace budowlane wewnątrz obiektu. Do nowego budynku została już także przeniesiona z dworca tymczasowego obsługa podróżnych. Dzięki temu niebawem rozpocznie się rozbiórka dworca tymczasowego, w którym podczas inwestycji odbywała się obsługa podróżnych. Umożliwi to wykonawcy zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem przestrzeni wokół dworca. Inwestycja otrzymała już także niezbędne decyzje administracyjne umożliwiające użytkowanie obiektu. Ostatni krok do udostępnia dworca podróżnym to pomyślne przeprowadzenie odbiorów technicznych, koniecznych do zakończenia inwestycji, które rozpoczną się niebawem. Otwarcie nowego dworca we Włocławku planowane jest w okresie wakacyjnym.