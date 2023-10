Auto-Tur rezygnuje z połączeń na trasie Chodecz - Choceń - Włocławek. Zawiesza linię od 1 listopada 2023

Firma Auto-Tur przed 18 lat woziła pasażerów na trasie Chodecz-Choceń-Włocławek. Linia funkcjonować będzie tylko do końca października 2023 roku. Przewoźnik zdecydował o rezygnacji z tej działalności od 1 listopada 2023 roku. Na decyzję wpłynęło kilka czynników, między innymi wzrost kosztów utrzymania pracowników i pojazdów, a także spadek pasażerów korzystających z przejazdów.

Auto-Tur rezygnuje z obsługiwania linii autobusowej Chodecz-Włocławek

Firma Auto-Tur od kilkunastu lat, oprócz wynajmowania autokarów, obsługuje także stałą linię autobusową na trasie Chodecz-Choceń-Włocławek. Wkrótce jednak planuje zrezygnować z tej działalności.

W drugiej połowie października 2023 właściciele firmy poinformowali o zawieszeniu przewozów od 1 listopada 2023 roku. Po 18 latach nie będą już wozić pasażerów z Chodcza do Włocławka i z Włocławka. Na decyzję o rezygnacji z tej działalności wpłynęła nie tylko mniejsza liczba pasażerów, lecz także coraz większe koszty i brak dofinansowań. „Po kilkumiesięcznych namysłach, jesteśmy zdecydowani wyjaśnić Państwu, że decyzja nasza spowodowana jest wieloma czynnikami: stałym spadkiem liczby pasażerów, rosnącymi kosztami utrzymania pracowników i pojazdów oraz w przeciwieństwie do naszej konkurencji, brakiem jakiegokolwiek dofinansowania ze strony samorządów i dlatego też z przykrością, po 18 latach funkcjonowania linii jesteśmy zmuszeni do zawieszenia przewodów regularnych. Wszystkim pasażerom życzymy komfortowego, bezpiecznego i w dalszym ciągu taniego dojazdu do pracy, szkół itp.” - czytamy w zamieszczonym w mediach społecznościowych oświadczeniu, podpisanym przez Karinę i Marka Biernackich.

Tyle jest autobusów z Włocławka do Chodcza i powrotnych

Autobusy firmy Auto-Tur w dni robocze mają 12 kursów na wspomnianej trasie i 6 w soboty. Nie kursują w niedziele i święta. Z rozkładem można zapoznać się w tym miejscu.

Oprócz autobusów Auto-Tur z Włocławka do Chodcza (i odwrotnie) można dotrzeć autobusami Kujawsko-Pomorskiego Transportu Autobusowego. Z rozkładu jazdy na stronie e-podróżnik (odsyła do niej strona Kujawsko-Pomorskiego Transportu Autobusowego) wynika, że w dni powszednie z Włocławka do Chodcza jest siedem kursów (w tym dwa okrężną drogą) i siedem na trasie Chodecz-Włocławek.

Pierwszy autobus z Włocławka do Chodcza wyjeżdża o godzinie 10. Kolejne o godzinach: 12:10, 12:50, 14:40 i 15:50. Bilet kosztuje 8,50 zł. Do Chodcza można też dostać się autobusem, który jedzie inną trasą i podróż trwa ponad godzinę, a bilet kosztuje 18,50 zł (są dwa takie kursy w dni powszednie – o godz. 13:50 i 17:30. Od 1 listopada 2023 z rozkładu jazdy znikną autobusy firmy Auto-Tur, które od 18 lat obsługiwały trasę Chodecz-Choceń-Włocławek. Wojciech Alabrudziński Z Chodcza do Włocławka pierwszy autobus Kujawsko-Pomorskiego Transportu zbiorowego wyjeżdża o godzinie 5:43. Kolejne: 6:42, 7:30, 8:30, 10:22, 12:36 i 15:36.

Tyle kosztują bilety autobusowe. Pasażerowie boją się podwyżej

Obecnie (dane z e-podóżnika) bilet w autobusach Auto-Tur kosztuje 9 zł, a za przejazd autobusami Kujawsko-Pomorskiego Transportu Autobusowego 8,50 zł. Pasażerowie, którzy jeżdżą autobusami firmy Auto-Tur – o czym piszą na jednej z grup w mediach społecznościowych – obawiają się, że brak konkurencji wpłynie na zwiększenie cen biletów.

„Na pewno podrożeją bilety, bo PKS nie będzie miał konkurencji. Wiem coś o tym bo płacę dużo więcej za bilet mojej córki, niż dzieci z Chodcza, a kilometrówka ta sama. Rano ma jeden autobus, a powrotne dwa” – napisała jedna z internautek w mediach społecznościowych. „Kto za to zapłaci? Uczniowie, ich rodzice, dojeżdżający do pracy, do lekarza, do urzędów. Brak konkurencji równa się wyższe ceny biletów” – dodaje inny użytkownik Facebooka.

Mieszkańcy Chodcza obawiają się wykluczenia komunikacyjnego

Nie są to jedyne obawy mieszkańców. W mediach społecznościowych zwracają też uwagę na komfort podróży z Auto-Tur i grożące im być może wykluczenie komunikacyjne. Piszą między innymi o liczbie kursów – mają obawy, że będzie ich za mało i nie wszyscy będą mieli jak dojechać na czas do szkoły czy pracy we Włocławku, czy też wrócić, bo – jak zaznaczają – ostatni autobus jedzie po godzinie 15.

„Wielka szkoda, że Tura już nie będzie. Dojeżdżałam z Wami do szkoły przez 3 lata. Chciałam bardzo podziękować Panu i Pana kierowcom za bezpieczny dowóz mnie i reszty pasażerów” – czytamy w jednym z komentarzy na Facebooku.

„Najlepszy jak dotąd był tylko i wyłącznie Auto tur. Dojazdy były super. Bardzo ciężko uwierzyć że po tylu latach chyba 18 już go nie będzie” – dodaje inna internautka.

