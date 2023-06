Do Włocławka dotarły ostatnie z zamówionych autobusów elektrycznych. Wkrótce wyjadą na ulice [zdjęcia] Joanna Maciejewska

W czerwcu 2023 roku do Włocławka dotarły trzy ostatnie autobusy elektryczne MAN z jedenastu zamówionych przez MPK. Już wkrótce - po zarejestrowaniu i przystosowaniu do systemów funkcjonujących we włocławskim MPK – wyruszą na ulice miasta. Obecnie we Włocławku jest 16 elektrycznych autobusów. Miasto stara się o dofinansowanie na zakup kolejnych tego typu pojazdów.