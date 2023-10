Anna Gembicka podsumowała swoją kampanię. Były podziękowania i słowa wsparcia. Zdjęcia

W piątek (13 października 2023 roku) na dwa dni przed wyborami parlamentarnymi do Sejmu i Senatu Anna Gembicka podsumowała swoją czteroletnią działalność oraz kampanię wyborczą do parlamentu.

Podsumowując, to co udało się przez te cztery lata zrobić w samym tylko Włocławku, Anna Gembicka wspomniała o programie "Fabryka" dzięki któremu trwa budowa Tertio Ponte we Włocławku, o nowym dworcu PKP we Włocławku, remoncie drogi wojewódzkiej nr 268, o wsparciu i inwestycjach dla służby zdrowia i wielu innych, co do których została podjęta decyzja o ich realizacji, jak np. budowa stopnia wodnego Siarzewo.