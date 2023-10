Minister Anna Gembicka uzyskała poparcie premiera Mateusza Morawieckiego w nadchodzących wyborach

Anna Gembicka mówi o dobrej współpracy z szefem rządu.

- Od kilku lat mam zaszczyt współpracować z Premierem Mateuszem Morawieckim - najpierw w Ministerstwie Rozwoju, później w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - mówi Anna Gembicka. - Od kilku lat, dzięki zaufaniu Pana Premiera, pełnię funkcję Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Cieszę się, że moja praca na rzecz naszego regionu została zauważona i doceniona przez Pana Premiera Morawieckiego. Faktycznie często rozmawiam z nim o środkach na inwestycje w naszym regionie - zarówno te realizowane przez samorządy, jak i instytucje rządowe czy inne podmioty centralne. To inwestycje takie jak dworzec i Program Fabryka we Włocławku, nowa Komenda PSP w Grudziądzu, nowa Komenda Policji w Rypinie, ale też inwestycje które już czekają na realizację, bo zapadła decyzja o ich realizacji - jak dworzec w Grudziądzu, kolejny most we Włocławku czy stopień wodny w Siarzewie.