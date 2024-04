To będzie pierwsza rzecz, jaką zrobi Krzysztof Kukucki jako prezydent Włocławka. Zdjęcia

- Pierwsza korespondencja, która wyjdzie i zostanie podpisana przez nowego prezydenta naszego miasta, to właśnie zaproszenie do rozmowy o przyszłości szpitala, żeby jakość opieki zdrowotnej, nie tylko mieszkańców Włocławka, ale całego byłego województwa włocławskiego, podnosić. To jest na pewno priorytet - zapewnia Krzysztof Kukucki. - Wiemy, że szpital należy do marszałka, ale będziemy bardzo aktywnie go wspierać w rozwoju tego szpitala.