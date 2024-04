Wieczór wyborczy 2024 Krzysztofa Kukuckiego i Lewicy w Pałacu Bursztynowym we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Dziękuję, że byliście na dobre i na złe - powiedział do zebranych w Pałacu Bursztynowym Krzysztof Kukucki. - Ostatnie miesiące to droga, którą przemierzaliśmy wspólnie, razem i w jasno określonym kierunku. Wszyscy, jak tu jesteśmy, chcieliśmy, by nasze miasto było po prostu lepsze, żeby nasze miasto miało gospodarza, żeby nasze miasto miało drużynę, która patrzy pozytywnie na siebie nawzajem i na swoich mieszkańców. Tą drużyną jesteście wy wszyscy i za to wam bardzo dziękuję.

Za nami lepsze i gorsze momenty, czasem mieliśmy wszyscy chwile zwątpienia, czasem patrzyliśmy z niedowierzaniem, jak można pozytywną pracę szkalować, jak można okłamywać mieszkańców Włocławka po to tylko, by się utrzymać na stołku. Ale tego wszystkiego już nie będzie. Chcę obiecać to, że ponad podziałami politycznymi będziemy wszystkich zachęcać do pozytywnej pracy na rzecz mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Niezależnie kto jakie ma poglądy, niezależnie czy wierzy czy nie wierzy w Boga, niezależnie od tego, gdzie się urodził i kim jest zrobimy wspólnie wszystko, by mieszkanki i mieszkańcy Włocławka mogli powiedzieć: "Dom wszystkich Włocławek".